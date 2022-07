Concursantes de “Love Is Blind” fueron obligados a grabar borrachos, hambrientos y privados de sueño, indica una demanda

“Es una cuestión de justicia y no se trata de dinero para mí. No se trata de exposición”, dice Hartwell. “Creo firmemente que estas prácticas están mal y deben cambiar. Y la razón por la que hago esto con la demanda es que espero que esto se convierta en un catalizador para estos cambios, para que los futuros miembros del elenco de reality shows no tenga que pasar por esto”.

Kinetic Content también produce “The Ultimatum: Marry or Move On” y “Married at First Sight”, que se transmiten en Netflix.

En un comunicado a CNN en respuesta a la queja de Hartwell, Kinetic Content y Delirium TV escribieron: “La participación del Sr. Hartwell en la Temporada 2 de ‘Love is Blind’ duró menos de una semana. Infortunadamente, para el Sr. Hartwell, su viaje terminó poco después que no logró desarrollar una conexión significativa con ningún otro participante. Si bien no especularemos sobre sus motivos para presentar la demanda, las acusaciones del Sr. Hartwell no tienen absolutamente ningún mérito, y nos defenderemos enérgicamente contra sus reclamos”.

Si bien no puede decir con certeza que la agente de reparto estaba allí buscando posibles concursantes, afirma que la mayoría del elenco de la temporada 2 de “Love Is Blind” de Netflix, el programa en el que participó, en realidad no se postuló por voluntad propia.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.