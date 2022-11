Encuentran muertas a una mujer embarazada y a su bebé en Missouri tras desaparecer en aparente secuestro en Arkansas

“El forense del condado de Benton me llamó y me dijo: ‘Oye, algo no encaja con esta bebé. Creemos que esto está relacionado con el secuestro’”, dijo Goodwin.

