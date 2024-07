Obama y Pelosi expresan en privado su preocupación por Biden

Si el expresidente trató de orientar a Biden para que saliera de la carrera, dicen personas que conocen a Obama, éste es consciente del prisma a través del cual podría verse. Biden ha escrito que sintió que Obama no le animaba a presentarse tarde a las primarias demócratas en los meses posteriores a la muerte de su hijo Beau en 2015. Aunque Obama cree que estaba tratando de ayudar a su entonces vicepresidente a centrarse en su dolor y no meterse en lo que habría sido una campaña de primarias increíblemente dura contra Hillary Clinton y Bernie Sanders, puede que otra conversación no fuera así.

