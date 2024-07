La película “Chariots of Fire” inmortalizó los Juegos Olímpicos de París de 1924. Décadas después de su estreno, la película ha adquirido “vida propia”

“Recuerdo que me levanté, me temblaban las rodillas y bajé [al escenario]”, cuenta. “No me había cortado el pelo… Es una imagen mía intentando poner orden en mi pelo, porque si hubiera pensado que iba a ganar, probablemente me lo habría cortado”.

“Básicamente me lo estaba tirando a la garganta”, dice. “Me lo pensé dos o tres segundos y me dije: ‘No, si lo hice por alguien, lo hice por Eric Liddell’. Por suerte, había tres reporteros escoceses al fondo de la sala y todos me levantaron el pulgar”.

Este momento constituye el clímax emocional de “Chariots of Fire”, cuando Liddell, interpretado por Ian Charleson, describe cómo su carrera está ligada a la religión: “Dios me hizo con un propósito, pero también me hizo rápido. Y cuando corro, siento su placer”.

Este año, con motivo del regreso de los Juegos Olímpicos a París, se han celebrado proyecciones públicas en varios países, lo que ha servido para recordar que “Chariots of Fire” sigue teniendo un gran atractivo y un mensaje edificante, que incluso puede salvar vidas. “Tras el estreno de la película, debo haber recibido, y no exagero, al menos media docena de cartas de personas que decían que la película les había hecho tomar la decisión de no suicidarse, que valía la pena vivir”, afirma Puttnam.

