Presentan demanda colectiva para solicitar reembolsos tras el caos en la final de la Copa América

Otra demanda fue presentada el lunes por una poseedora de entradas, Jacqueline Martínez. Martínez dijo que compró cuatro entradas por más de US$ 4.000 para asistir al partido con su familia, pero que no pudieron entrar en el estadio debido a la multitud. Según la demanda, Martínez solicita US$ 50.000 por daños y perjuicios para cubrir el reembolso de sus gastos y la angustia emocional.

El principal demandante, Das Noble, afirma que pagó casi US$ 10.000 por cuatro entradas y casi US$ 15.000 por los preparativos del viaje. Alega que no vio a nadie escaneando las entradas cuando llegó al estadio. En cambio, vio que la puerta sudeste estaba cerrada y bloqueada, según la demanda.

En la demanda se afirma que los demandados “no aplicaron un plan de seguridad adecuado y razonable”, que incluía no contratar suficiente personal de seguridad, no prever el número de asistentes sin entradas y no establecer un perímetro para revisar los boletos.

