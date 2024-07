Mattel lanza la primera muñeca Barbie ciega, con funciones táctiles y bastón

“Cuando era niña solo me hubiese limitado a soñar con este momento”, publicó este martes en su historia de Instagram la activista Lucy Edwards, que es embajadora de la muñeca. “Que me acepten tanto que la muñeca más popular del mundo ahora tiene una discapacidad visual y se parece a mí. Todavía no puedo creer que esté escribiendo esto, pero la Barbie ciega está aquí”.

