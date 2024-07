Inflación, crisis humanitaria, inestabilidad: los retos que tendrá el próximo presidente de Venezuela

Sobre una posible privatización de empresas o la eliminación de subsidios, dijo que no son temas que asustan a los votantes como en el pasado. “Dejó de ser un fantasma. Al final, en Venezuela sucedieron muchas cosas que generaban pánico y nos dimos cuenta de que no genera peor efecto que la crisis, como el aumento del precio de la gasolina, que era un gran tabú y no pasó gran cosa. La prioridad es tener una mayor eficiencia”, señaló.

El académico enfatizó la necesidad de establecer una ruta hacia una democracia plena. “Venezuela es una autocracia franca, considerada así por la Universidad de Gotemburgo. El tránsito hacia una democracia es un elemento crítico que no aparece entre las propuestas del Gobierno ni entre las que se consideran como oposición. Un resultado electoral es apenas el inicio de un proceso complicado que requiere acuerdos incluyentes entre los sectores que quieren esa democracia, que estén convencidos que al país le conviene un cambio profundo, y aquellos sectores que no están participando activamente pero son importantes”, explicó González. Entre esos grupos se refirió a universidades, organizaciones no gubernamentales, academias y centros de organización social.

