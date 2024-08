FOTOS | Convención Nacional Demócrata de 2024

Jacen Bowman, a la izquierda, es un delegado de Filadelfia. “Veo que ha habido un resurgimiento de energía”, dijo Bowman. “Ha habido un resurgimiento de personas que están simplemente entusiasmadas con lo que está sucediendo ahora, especialmente cuando se trata de los millennials y la generación Z. (…) Kamala representa cómo es Estados Unidos. Estados Unidos es un lugar inclusivo. Se trata de igualdad. Creo que es importante que tengamos una mujer presidenta, especialmente una mujer negra. No he visto tanto entusiasmo desde que Obama se postuló para el cargo”.Jared Schablein, un delegado de Maryland, trajo una rata almizclera de peluche con él a la convención. “La rata almizclera es un animal local de mi comunidad en la costa este de Maryland”, dijo. Princess Anne, de Maryland, también organiza un evento de ratas almizcleras en la víspera de Año Nuevo. Schablein dijo que estaba “increíblemente emocionado” cuando Harris se convirtió en la nominada y que estaba feliz de ser uno de los primeros en Maryland en apoyarla públicamente. También dijo que estaba “entusiasmado” cuando Harris eligió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula. “Normalmente, la América rural no está representada”, dijo. Crédito: Austin Steele/CNN.

Heather Pirowski, a la izquierda, es una delegada de Indiana y una sobreviviente de cáncer de mama. Dijo que le diagnosticaron cáncer de mama en febrero de 2020. “No me di cuenta de que cuando tienes senos densos, las mamografías no funcionan (y) necesitamos pruebas de diagnóstico adicionales”, dijo mientras posaba para un retrato este lunes. “Cuando miré nuestra legislación en Indiana, realmente no teníamos nada que hablara de eso. Entonces formé Hoosier Breast Cancer Advocates, y con un par de amigos defensores más, de hecho aprobamos una legislación que era bipartidista y se votó por unanimidad.Saffiyyah Muhammad, a la derecha, no tuvo que ir muy lejos para asistir a la convención. Ella es de Chicago. Dijo que lloró cuando se enteró de que Harris sería la candidata demócrata y ofreció su tiempo como voluntaria para ayudar a apoyar la campaña. “Ser parte de esta historia es muy emocionante y emotivo”, dijo. Muhammad, al igual que Harris, es miembro de Alpha Kappa Alpha, una hermandad históricamente negra. Crédito: Austin Steele/CNN.

