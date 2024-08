Jennifer Lopez le pide el divorcio a Ben Affleck

“Sabes, una de las cosas que realmente valoro en todas las facetas de mi vida ahora es que se manejó de una manera que reflejaba eso”, dijo Affleck a The Wall Street Journal en diciembre de 2021. “Mi vida ahora refleja no solo la persona que quiero ser, sino la persona que realmente siento que soy, que no es perfecta, sino alguien que se esfuerza mucho y se preocupa mucho por ser honesto y auténtico y responsable. Es difícil decir quién se beneficia más, sin entrar en detalles”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.