Un estudio que relaciona un popular medicamento para adelgazar con el riesgo de suicidio vuelve a plantear interrogantes de seguridad pendientes

A principios de este año, la Agencia Europea del Medicamento afirmó que las pruebas disponibles no mostraban una relación entre el suicidio y la semaglutida y otros fármacos utilizados para perder peso. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) también ha estado investigando el riesgo de suicidio y pensamientos suicidas entre los fármacos de la misma clase que la semaglutida y hasta ahora no ha encontrado ningún aumento del riesgo. Sin embargo, la agencia afirma que no puede descartar un pequeño aumento del riesgo debido al reducido número total de sucesos en sus sistemas de vigilancia, y su investigación está en curso.

