Con lágrimas en los ojos, Luis Suárez anuncia su retiro de la selección uruguaya

Aguantando las lágrimas y con voz entrecortada, el goleador celeste dijo: “el día viernes… me cuesta… me cuesta hasta decirlo ¿no? Que será mi último partido con la selección de mi país”. “Me voy con la tranquilidad de que di todo lo que tenía por la selección, di el máximo, no tengo nada para reprocharme en ningún momento”, agregó.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.