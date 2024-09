ANÁLISIS | Trump sigue contando las mismas mentiras que dijo hace ocho años

Numerosas encuestas llevan años constatando que una clara mayoría de los votantes no ve a Trump como alguien honesto; por hablar con estadounidenses de todo el país desde 2015, sé que hay mucha gente que desconfía de casi todo lo que dice. No me cabe duda de que su insistencia en seguir diciendo docenas de cosas que la gente ya ha aprendido que son falsas es parte de la razón.

