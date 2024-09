ANÁLISIS | La presión de Estados Unidos por un acuerdo entre Israel y Hamas es un fracaso repetido. Pero EE.UU. no puede abandonar

Aaron David Miller, exnegociador estadounidense para la paz en Medio Oriente, dijo el miércoles a Jim Sciutto en CNN Max que el número clave en la mente de Netanyahu no eran las decenas de miles de israelíes que protestaban contra él en las calles, sino 64. “Ese es el número de escaños que controla su coalición y no hay absolutamente ningún indicio por parte de ninguno de los partidos de que tengan interés en fracturar esa coalición”, dijo Miller. “La realidad es que no hay ninguna urgencia por parte de Benjamin Netanyahu o Yahya Sinwar de dejar marchar a esos rehenes o de redimirlos mediante una negociación”.

Ambas partes creen estar librando una batalla existencial contra la otra. Cada uno puede creer que está ganando y por eso no quiere dar marcha atrás. Mientras tanto, los factores políticos externos que podrían obligarlos a actuar aún no han alcanzado un punto crítico, y las terceras potencias no han sido capaces de crear esa presión. Los incentivos para Netanyahu y el líder de Hamas, Yahya Sinwar, por horribles que sean esos cálculos, se inclinan actualmente por no poner fin a la guerra.

