ANÁLISIS | Una confusa respuesta de Trump a una pregunta sobre el cuidado infantil, deconstruida

—Donald Trump: Pero cuando hablamos de esas cifras en comparación con las cifras a las que me refiero, al gravar a los países extranjeros a niveles a los que no están acostumbrados, pero a los que se acostumbrarán muy rápidamente, y esto no les impedirá hacer negocios con nosotros pero tendrán que pagar un impuesto muy sustancial cuando envíen productos a nuestro país.

Sin embargo, esos aumentos no se concedieron a los millones de niños cuyos padres no ganan lo suficiente para pagar el impuesto sobre la renta. Los demócratas ampliarían más tarde aún más el crédito fiscal por hijo en hasta US$ 1.600 adicionales y también otorgaron el crédito en efectivo incluso a las familias que no pagan impuestos sobre la renta. A ese aumento adicional y a la ampliación del crédito a todos los padres se le atribuyó la reducción de la tasa de pobreza infantil casi a la mitad en 2021. Pero los demócratas no consiguieron los votos para una ampliación a más largo plazo de ese experimento.

Saujani tiene razón en gran medida en sus datos. Esa cifra de US$ 122.000 millones proviene de un estudio de 2023 realizado por el grupo no partidista sin fines de lucro Council for a Strong America. Luhby informó en mayo sobre otro informe que concluyó que en 11 estados y la ciudad de Washington, los padres con dos niños en una guardería podrían esperar pagar al menos el doble por el cuidado infantil que por el alquiler típico. Matt Egan de CNN también ha informado sobre la crisis del cuidado infantil.

La pregunta sobre el cuidado infantil fue planteada a Trump por Reshma Saujani, fundadora de Moms First y Girls Who Code. Alerta de spoiler: Saujani no quedó satisfecha con las palabras de Trump.

Sin embargo, lo que salió de la boca de Trump en su charla con el Club Económico de Nueva York el jueves no fue una respuesta directa sobre el cuidado infantil, que descartó como un problema no muy grande y no tan costoso de solucionar en comparación con el dinero que recaudará con los aranceles.

Vance, hablando con un activista conservador en una iglesia de Arizona el miércoles, dijo que cree que los padres deberían recurrir a los abuelos, tías y tíos, y también sugirió reducir los requisitos de capacitación y certificación para los trabajadores de guarderías. Esa respuesta, al menos, se centra en el tema en cuestión, pero no satisface a ningún padre o posible padre que no viva cerca de su familia extendida o cuya familia extendida no pueda permitirse trabajar gratis.

