SpaceX se propone despegar esta semana a la tripulación de Polaris Dawn en una arriesgada misión a pesar de las inclemencias meteorológicas

El arriesgado vuelo intentará despegar del Centro Espacial Kennedy de Florida no antes de las 3:38 a.m. (hora de Miami) de este martes, con oportunidades de lanzamiento adicionales a las 5:23 a.m. (hora de Miami) y a las 7:09 a.m. (hora de Miami) de este martes. Está previsto que SpaceX transmita el evento por Internet a partir de la medianoche del día del despegue.

