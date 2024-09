ANÁLISIS | El nuevo intento de magnicidio de Trump es otro momento oscuro con consecuencias políticas impredecibles

En una polémica entrevista en el programa “State of the Union” de CNN este domingo, Vance insistió en que las afirmaciones sobre los inmigrantes haitianos, que están en Estados Unidos legalmente, fueron validadas por las quejas de algunos de sus electores. Y lejos de retractarse de la historia, a pesar del testimonio de varios funcionarios locales de que no hay verdad en el rumor, Vance condenó con enojo las sugerencias de que las recientes amenazas de bomba contra la ciudad tenían algo que ver con él y Trump intensificando las afirmaciones. Le dijo a Dana Bash: “Esta ciudad ha sufrido terriblemente bajo el problema, bajo las políticas de Kamala Harris”.

