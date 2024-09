Tito Jackson, miembro de los Jackson 5, murió a los 70 años, dicen sus hijos

Los Jackson 5 incluían a los hermanos Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael. El grupo familiar, que fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 1997, produjo varios éxitos número uno en la década de 1970, entre ellos “ABC”, “I Want You Back” y “I’ll Be There”.

