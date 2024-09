ANÁLISIS | Escribió el argumento cristiano contra el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y ahora cambió de opinión

Mi fe y mi iglesia me importaban. Me gradué en una universidad perteneciente a una religión. Inicié mi carrera periodística en la revista de nuestra iglesia. Me sumergí en la historia de la creación, la caída y la redención de Dios para todas las personas y para el mundo. El amor y la gracia de Dios hacia mí eran, y siguen siendo, fundamentales para mi forma de ver quién soy. Pero ser gay parecía poner todo eso en peligro.

Durante casi tres décadas, el histórico análisis de Hays sobre la homosexualidad en su libro de 1996, “The Moral Vision of the New Testament”, (“La visión moral del Nuevo Testamento”), ha sido citado en seminarios evangélicos y estudios tradicionalistas de todo el país. Y, como cristiano gay que soy, he perdido la cuenta de cuántas veces he leído su capítulo sobre la homosexualidad, o me lo han indicado pastores y responsables eclesiásticos, en los 12 años transcurridos desde que revelé mi homosexualidad.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.