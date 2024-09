AMLO asegura que un botellazo en su contra durante una manifestación “no pasó a mayores”

“Yo empecé jugando béisbol, era fielder, imagínense si no sé, si hasta la pude haber agarrado, pero no pasó a mayores. Entiendo que están enojados, están molestos por esto mismo, ellos quisieran que no cambie nada, conservadurismo viene precisamente de conservar”, dijo López Obrador minimizando el incidente.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.