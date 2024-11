Hello Kitty a los 50: la cara sin boca que lanzó un imperio de US$ 80.000 millones

“Mi madre me regalaba artículos de papelería y material escolar de Hello Kitty, como estuches de lápices y pizarras de plástico. Cuando los vi, me parecieron hermosísimos, y enseguida se convirtieron en mis favoritos. Ahí empezó todo”, explica mientras enseña a CNN una habitación dedicada a Hello Kitty en su casa de Tokio. “Una vez que empecé a comprar cosas para mí, pude conseguir artículos para la cocina, el baño y otras necesidades diarias. A partir de ese momento quise unificarlo todo con Hello Kitty”.

La ilustradora se dio cuenta de ello en una carta que recibió de una fan en 1987: “Era una gran fan de Hello Kitty, sin embargo en la carta escribía que sus amigos y sus padres le habían dicho que era un personaje infantil y que debería haberlo superado. Pero ella no quería, así que me pidió que hiciera productos para estudiantes de secundaria como ella”.

“Se le dan bien los deportes y además es guapa y chic”, explica. “Pienso en ella como un lienzo en blanco que puedes transformar en todo tipo de cosas. No hay muchas cosas que no encajen con ella… Creo que cuando todo el mundo habla con Hello Kitty, probablemente ella les responde de alguna manera”.

Como tal, Hello Kitty es también un gigante comercial que ha hecho ganar a su creador unos US$ 80.000 millones, lo que la sitúa junto a Pokémon, Mickey Mouse y Winnie-the-Pooh como las franquicias más taquilleras de la historia. Sin embargo, a diferencia de otras de la lista, el merchandising no fue una extensión rentable de la popularidad de Hello Kitty en la pantalla, sino su razón de ser desde el principio.

