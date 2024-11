¿Qué pasará con la sentencia de Trump en el caso penal prevista para noviembre?

“La singularidad de toda esta situación va más allá de cualquier cosa que cualquier padre fundador pudiera haber contemplado”, dijo la juez retirada del estado de Nueva York Jill Konviser. “Aquí no hay un libro de jugadas. No se puede buscar esto en un libro de derecho y encontrar una respuesta a la pregunta porque no existe”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.