Harris le gana a Trump en Puerto Rico, pero el voto es simbólico. Así quedó la votación

“No sé por qué está [el voto presidencial] en la papeleta, no es necesario, no sirve de nada nuestro voto. ¿Para qué vamos a votar por alguien que nuestro voto no va a servir? No entiendo”, señaló Joseph Agosto, también residente de Vega Alta.

“Yo no perdería mi tiempo, hasta que se tome en cuenta, que se dijera que va a tener algún tipo de efecto el voto. Si no, de verdad que yo por lo menos no voy a perder el tiempo votando por algo que no vale la pena”, comentó Mercado.

Como ciudadanos estadounidenses, los residentes en Puerto Rico participan en las elecciones primarias presidenciales, eligen gobernador y legislatura local. El voto de preferencia presidencial de la isla no cuenta en los resultados oficiales de EE.UU. debido a que, en resumen, Puerto Rico es un “territorio no incorporado” y no un “estado”, por lo que no tiene representación en el Colegio Electoral estadounidense y no puede emitir votos para presidente, ni tampoco elegir senadores y representantes para el Congreso en Washington, según lo que establece la ley estadounidense.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.