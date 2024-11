Comprar una casa es caro. ¿Qué tal pedir una para entrega?

Amazon no es el primer minorista importante en vender casas prefabricadas. Hace más de 100 años, el minorista estadounidense Sears, Roebuck and Co comenzó a vender casas en kit desde su catálogo, con algunas por menos de US$ 1.000. Madera precortada, tableros de pared y otros materiales se enviaban por ferrocarril al comprador para ser construidos con mano de obra mínima. Sears dijo que se vendieron 75.000 de las casas entre 1908 y 1940.

Las casas prefabricadas recientes disponibles en Amazon, incluyendo una casa plegable que se vende por menos de US$ 25.000 y una casa de varios pisos hecha de contenedores de envío reciclados por US$ 29.000, se han vuelto virales en TikTok y YouTube entre los jóvenes que buscan un camino asequible hacia la propiedad de vivienda. Amazon no respondió a una solicitud de CNN para obtener más información sobre sus ofertas de casas prefabricadas.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.