Los estadounidenses invierten en casas “resistentes a huracanes”

Sin embargo, este refuerzo tiene un costo. El precio exacto de instalar una casa Deltec depende de numerosos factores, como los acabados y la geografía del lugar, pero la propiedad de Tener en Crystal River le costó unos US$ 750.000 (el precio medio de una casa en Crystal River es inferior a US$ 293.000, según Zillow). El armazón prefabricado solo supuso un tercio de esa cifra, mientras que los costos de instalación y diversos añadidos, como un ascensor y un muelle para embarcaciones, constituyeron el resto de su inversión. El costo total estimado de las casas que aparecen en la página web de Deltec varía entre US$ 600.000 y US$ 2,2 millones.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.