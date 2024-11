ANÁLISIS | Trump despliega sus selecciones más MAGA para su nuevo mandato en la Casa Blanca

Musk causó consternación al sugerir que podría reducir US$ 2 billones en el gasto federal antes de las elecciones. El presupuesto total es de aproximadamente US$ 6,5 billones. Restricciones de gasto de ese tipo casi seguramente afectarían programas como la Seguridad Social, el presupuesto militar y otros programas populares que podrían causar una tormenta política y considerables dificultades para millones de estadounidenses que no tienen las fortunas de Trump y Musk. Si ese dolor se hace evidente, Trump podría rehusarse a pagar un precio político personal por su reforma del Gobierno.

