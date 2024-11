Funcionarios de alto rango reaccionan a las designaciones de Trump para su gabinete

“Para que una negociación tenga éxito, tienes que abordar de alguna manera ambos conjuntos de inseguridades o ansiedades de seguridad nacional. Así pues, hay que convencer de algún modo a los rusos de que la OTAN no va a invadir, de que Ucrania no va a formar parte de la OTAN, y de que no deben temer una invasión por parte de Occidente, ese tipo de cosas”, me dijo Milley.

“Este conjunto de reglas… es uno de los factores fundamentales que contribuyen a que no estalle una guerra de grandes potencias”, me dijo el expresidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley. “No es la única razón, pero es una de las razones fundamentales por las que no ha habido una guerra de grandes potencias en ocho décadas. Así que si ese conjunto de reglas desaparece… entonces se duplicarán los presupuestos de defensa porque el mundo volverá a la naturaleza hobbesiana en la que solo sobrevivirán los fuertes y será un mundo de ‘perro come perro’. Y no habrá reglas”.

¿Puede Trump lograr un gran acuerdo que empuje a China y Rusia, y a Corea del Norte e Irán, a abandonar o moderar esos intereses estratégicos? Teóricamente, supongo que es posible, aunque el ex primer ministro del Reino Unido, lord Palmerston, que dijo célebremente que solo los intereses, no los aliados, son “eternos y perpetuos”, no estaría de acuerdo.

