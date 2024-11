Las hermanas Mirabal enfrentaron a uno de los tiranos más sangrientos de América Latina. El día contra la violencia hacia la mujer honra su lucha

Sus ideas representaban “una amenaza para el régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo Molina, que llevaba 30 años en el poder y no toleraba el pensamiento disidente”, explica el abogado y politólogo Geovanny Vicente Romero. “Mucho menos era tolerada la participación política de aquellas personas que las restricciones sociales y la época misma no veían con buenos ojos que ‘llevaran pantalones’, literalmente hablando: la mujer dominicana, que como en otros países, era víctima de la cosificación que fomentaba el sistema imperante y eran relegadas a los deberes del hogar, un trabajo no remunerado”, dice.

