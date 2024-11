Lo que sabemos sobre la mujer desaparecida de Hawai, Hannah Kobayashi, y la muerte de su padre

Al día siguiente, Hannah fue vista en una librería Taschen en el centro comercial The Grove en Los Ángeles, dijo su hermana, y no está claro por qué estaba allí. Hannah luego envió un pago por Venmo a dos personas cuyos nombres la familia no reconoce, dijo Sydni.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.