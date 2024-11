Condenan a siete años de cárcel a mujer que mantuvo a su bebé en un cajón por casi tres años

Durante una entrevista con la Policía, la mujer dijo que no sabía que había estado embarazada y que estaba “realmente asustada” al dar a luz. Dijo que el cajón nunca estuvo cerrado y que la bebé no se mantuvo allí todo el tiempo, pero que no era “parte de la familia”.

“Fue mantenida en un cajón en el dormitorio, no la pasearon afuera, no socializó, no tuvo interacción con nadie más”, dijo Ap Mihangel, explicando que tenía una edad de desarrollo de entre 0 y 10 meses.

