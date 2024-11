El hospital pediátrico más importante de Argentina peligra por las políticas de Milei, denuncian los trabajadores

Y agrega: “Una guardia en el (hospital) privado se está pagando 300.000 (unos US$ 270 en el mercado de cambio paralelo) y en el hospital, 150.000 (unos US$ 130). O sea, exactamente la mitad. Y son guardias arduas, con muchos pacientes que acuden al hospital muchas veces después de no haber obtenido una atención en otros centros”.

“Una médica emergentóloga con 20 años de antigüedad está ganando 1.450.000 pesos (unos US$ 1.300 al tipo de cambio paralelo) con carga horaria de 42 horas semanales. Una enfermera está ganando 890.000 pesos de bolsillo (unos US$ 800 en el mercado paralelo) y esto no alcanza”, cuenta Norma Lezama, licenciada en Nutrición y secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan.

En los traslados sucesivos para observación y controles, Pía compartió con otros padres de la Casa Garrahan, un hogar que el hospital cede de manera gratuita a los familiares de los pacientes que no tienen dónde quedarse en Buenos Aires, para que puedan acompañar a los pacientes durante sus tratamientos. Este es otro de los motivos por los que el desfinanciamiento de la institución preocupa. Hasta junio la partida presupuestaria del hospital se mantenía igual a las de 2023. Con ese presupuesto prorrogado se cubrieron gastos hasta junio, momento en el que el gobierno designó un refuerzo de 90.000 millones de pesos (alrededor de US$ 80.000 al cambio paralelo) que, según los trabajadores, se utilizan para gastos de mantenimiento, pero no para la recomposición salarial.

“A mí el Hospital Garrahan me cambió la vida. Porque yo estaba padeciendo la enfermedad con mi hija, donde el tiempo se venía agotando muy rápido, el deterioro de ella era increíble, y creíamos que no íbamos a avanzar para ningún lado. Y el haber llegado al hospital, todo el equipo médico es fabuloso, los profesionales son excelentes. Realmente para nosotros fue un volver a vivir porque mi hija estaba conectada todo el tiempo, no tenía vida social, no salía de la casa, se la pasaba acostada. Era tanto el desgaste físico que tenía para poder respirar, y a partir del trasplante mejoró todo, su estado de ánimo, volvió a la escuela”, relata Pía.

Madre e hija son de Mendoza, provincia del occidente de Argentina, y viven solas. Desde que tenía uso de razón, la vida de Butarac estuvo marcada por su enfermedad. Primero por los tratamientos, después porque no podía vivir sin estar conectada a una máquina. En esa época no iba al colegio: su enfermedad no se lo permitía.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.