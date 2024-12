Elton John dice que perdió la vista

“Desgraciadamente, perdí la visión de mi ojo derecho en julio porque tuve una infección en el sur de Francia y ya hace cuatro meses que no puedo ver, y mi ojo izquierdo no está en su mejor estado”, dijo. “Entonces, hay esperanza y ánimos de que estaré bien, pero… estoy un poco estancado en este momento, porque puedo hacer algo como esto (la entrevista), pero entrar al estudio y grabar no sé, porque no puedo ver una letra para empezar”.

“No pude asistir a muchos de los preestrenos porque, como saben, he perdido la vista, así que me resulta difícil verlo. Pero me encanta oírlo y, vaya, esta noche sonó genial”, dijo John.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.