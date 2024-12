Hong Kong expondrá 2.500 esculturas de pandas para aprovechar la fiebre local por los osos

Este lunes, en otro acto previo para los medios de comunicación, la nueva pareja de pandas cedidos por Beijing, An An y Ke Ke, que llegaron en septiembre, parecían relajados en su nuevo hogar en Ocean Park. An An disfrutó comiendo bambú ante las cámaras y Ke Ke se subió a una instalación. Este domingo se reunirán con el público.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.