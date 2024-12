Claudia Sheinbaum descarta que Donald Trump vaya a invadir México para combatir a los cárteles

Sheinbaum llamó a los mexicanos a no tener ese escenario en mente, pero no es la primera vez en los últimos días que se refiere a la cuestión de una hipotética invasión blanda. Este lunes Sheinbaum también abordaba el tema: “Por supuesto que no estamos de acuerdo en una invasión, una presencia de este tipo. Incluso, con el presidente López Obrador hubo mucho más control de la presencia de las agencias estadounidenses en nuestro país, lo cual se va a mantener”. Con anterioridad, Sheinbaum había calificado los reportes al respecto como “toda una película” haciendo hincapié en que México iba a defender siempre su soberanía. “México es un país libre, independiente, soberano, y eso está por encima de todo”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.