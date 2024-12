ANÁLISIS | Hegseth sigue en pie, pero aún no ha salvado su candidatura al Pentágono

Por Stephen Collinson, CNN

La selección de Pete Hegseth para dirigir el Pentágono está estancada en el limbo, mientras lucha ferozmente contra las acusaciones de consumo de alcohol y conducta sexual inapropiada y no puede estar seguro de si el presidente electo Donald Trump realmente le cubre las espaldas.

Una alta fuente de la transición de Trump había descrito este miércoles como “absolutamente crítico” para las esperanzas de confirmación del expresentador de Fox News. Y Hegseth se volcó en su tarea, reuniéndose con senadores republicanos, ofreciendo dejar el alcohol si es confirmado y montando encendidas retaguardias en el programa de radio de Megyn Kelly y en un artículo de opinión en el Wall Street Journal.

Sin embargo, su posición parece tan endeble este jueves por la mañana como 24 horas antes.

La reunión más importante de la agenda de Hegseth era con la senadora por Iowa Joni Ernst, veterana de combate, activista contra el acoso sexual en las Fuerzas Armadas y posible sustituta del secretario de Defensa si Hegseth no llega a ser elegido. Hegseth no salió de la conversación con un respaldo público de la senadora republicana. “Aprecio el servicio de Pete Hegseth a nuestro país, algo que ambos compartimos”, dijo en un post en X que fue más notable por lo que no se dijo. “Hoy, como parte del proceso de confirmación, hemos tenido una conversación franca y profunda”.

Hegseth, que tiene más reuniones en el Capitolio este jueves, tiene previsto reunirse la semana que viene con otras dos senadoras republicanas clave, Susan Collins, de Maine, y Lisa Murkowski, de Alaska. Murkowski dijo este miércoles que “absolutamente” le preguntaría sobre las acusaciones acerca de su conducta y su oposición a que las mujeres sirvan en funciones de combate en las Fuerzas Armadas.

Hegseth dijo a Kelly en Sirius XM que habló con Trump este miércoles por la mañana y que el presidente electo le había dicho: “Oye Pete, te cubro las espaldas. Es una lucha. Van a por ti, ve a por ello”. Añadió que Trump le dijo: “Ve a reunirte con esos senadores y yo te cubro las espaldas”. Hegseth concluyó: “Significa mucho para mí. Te dice quién es ese tipo”.

El abogado de Hegseth, Tim Parlatore, dijo a Jake Tapper, de CNN, que su cliente “no puede esperar” a someterse a una verificación de antecedentes del FBI, que, según él, “lo va a exonerar de la gran mayoría de estas afirmaciones”.

Sin embargo, Trump no respaldó públicamente a Hegseth este miércoles, mientras su equipo en Mar-a-Lago seguía de cerca la jornada de reuniones del candidato con senadores clave. Una fuente dijo a CNN que el presidente electo y Ron DeSantis han discutido que el gobernador de Florida asuma el papel, lo que sugiere que Trump ya puede tener un Plan B en mente.

La estrategia más agresiva de Hegseth de “nosotros contra ellos” también salió a la luz este miércoles, cuando se presentó con el mismo espíritu “guerrero” que una vez mostró en el campo de batalla. Calificó sus problemas de puro resultado de una narrativa “ridícula” de los “medios tradicionales”. Le dijo a Kelly: “Es nuestro turno, es nuestro momento, de levantarnos y decir la verdad, y nuestro lado”.

Pero el senador Josh Hawley resumió las dudas que rodean la elección de Hegseth cuando dijo que no sabía si la selección debería ser retirada. El republicano de Missouri dijo que apoyaría a quien Trump quisiera en su gabinete, pero añadió: “No está 100% claro a quién quiere como secretario de Defensa en este momento.”

Hegseth, un veterano de guerra de Iraq y Afganistán, puede permitirse perder no más de tres senadores republicanos y aún ser confirmado en el Senado, suponiendo que todos los demócratas voten en contra. Así que, para empezar, su margen era estrecho. Y apenas le ayuda la incertidumbre sobre cuánto capital político está dispuesto a gastar Trump para verlo confirmado.

Pero el senador Markwayne Mullin dijo que había hablado tanto con Trump como con Hegseth y que el presidente electo seguía comprometido con su selección.

“Ambos siguen en la lucha”, dijo el republicano de Oklahoma a Kaitlan Collins de CNN en “The Source”.

“El presidente Trump me dijo personalmente que quiere ver a Pete confirmado y creo que hay un … camino para llegar allí. Puede que sea un poco estrecho, pero creo que podemos conseguir que sea confirmado”, añadió.

La reticencia de algunos senadores a respaldar públicamente a Hegseth puede ser un indicio de que, si bien preferirían no romper pronto con el presidente electo, también podrían estar interesados en evitar una audiencia que podría convertirse en un circo público en torno a la toma de posesión.

Una de las reuniones de Hegseth este miércoles fue con la senadora de Virginia Occidental, Shelley Moore Capito, quien dijo que había entrado en sus “asuntos personales” y que su charla había ido bien. Pero dijo que aún no ha decidido si votará a favor de su confirmación.

Las crecientes conversaciones sobre Ernst y DeSantis como posibles sustitutos también pueden ser malas noticias para Hegseth, porque es probable que algunos senadores vean a la senadora de Iowa y al gobernador de Florida como secretarios de Defensa potencialmente superiores. Varios senadores republicanos dijeron a los periodistas que tienen en alta estima a Ernst. Y ella y DeSantis tendrían un camino mucho más claro hacia la confirmación que Hegseth. Sin embargo, no está claro si Ernst encajaría en el proyecto de Trump para un ultra leal que haría lo que quisiera en el Pentágono o si el presidente electo estaría dispuesto a elevar a un exrival en las primarias con quien intercambió palabras agudas.

Puede que el senador demócrata por Connecticut Richard Blumenthal no sea un observador desinteresado, pero este miércoles sugirió que la nominación de Hegseth ya estaba condenada. “He hablado con entre 5 y 10 republicanos que me han dicho que están esperando el momento oportuno para decir no a Pete Hegseth”, declaró Blumenthal a la prensa.

Entre las cuestiones que enturbian la candidatura de Hegseth está una acusación de agresión sexual de 2017, que él negó, alegando que el encuentro fue consentido y en el que no se presentaron cargos.

La cuestión del consumo de alcohol de Hegseth, que podría ser motivo de preocupación dadas las graves responsabilidades del secretario de Defensa, fue subrayada por un informe de The New Yorker durante el fin de semana sobre su mandato al frente de grupos de defensa de los veteranos. También han surgido otros informes sobre la conducta de Hegseth mientras trabajaba en Fox News.

En el programa de radio de Kelly, se refirió a las denuncias de consumo excesivo de alcohol, se quejó de que muchas de las acusaciones se hicieron de forma anónima y sugirió que algunas personas en el Pentágono no querían que consiguiera el trabajo. “Nunca he tenido problemas con la bebida. Nadie se me ha acercado para decirme: ‘Oh, deberías buscar ayuda’”, dijo Hegseth a Kelly. Dijo que, al igual que otros miembros del personal de servicio que volvían a casa de las guerras, había bebido algunas cervezas. “Ya sabes, ¿cómo te enfrentas a los demonios que has visto en el campo de batalla? A veces es con una botella”. Pero dijo que su mujer Jennifer y abrazar el cristianismo le habían salvado la vida y que ahora había cambiado. Además, Hegseth dijo que trataría el servicio como secretario de Defensa como si le enviaran a una zona de guerra donde no se permitiera el alcohol. “Este es el mayor despliegue de mi vida, y no habrá ni una gota de alcohol en mis labios mientras lo haga”.

El voto de templanza de Hegseth fue bien recibido por el senador por Dakota del Norte Kevin Cramer, uno de los varios senadores republicanos que han dicho que el elegido por Trump tendría que responder a preguntas sobre las acusaciones en su contra. “Lo de la bebida es un tema bastante significativo: si tiene un problema o no lo tiene, o cree que lo tiene o cree que no lo tiene”, dijo Cramer. “Y él dijo: ‘Mi compromiso es no tocar el alcohol mientras tenga este cargo’”. Ante ese compromiso, Cramer dijo que estaría dispuesto a concederle el beneficio de la duda y presentó a Hegseth ante la comisión de Fuerzas Armadas, y dio a entender que podría estar dispuesto a apoyar finalmente su confirmación.

Las posibilidades de Hegseth dependen de que se gane a más senadores como Cramer, lo que puede requerir rebajar la presión en torno a su candidatura. Cualquier nueva acusación contra él podría empezar a cuestionar aún más sus perspectivas. Y aunque dice que ahora cuenta con el apoyo de Trump, no hay garantías de que pueda conservarlo si se convierte en una distracción aún mayor de los esfuerzos del presidente electo por completar su Gobierno.

Irónicamente, cualquier nueva revelación sobre algunas de las otras elecciones provocadoras de Trump –como la de Tulsi Gabbard para directora de Inteligencia Nacional o la de Robert F. Kennedy Jr. para el Departamento de Salud y Servicios Humanos– podría ayudar a Hegseth a volver a las sombras y podría favorecer sus aspiraciones. Hasta ahora, Gabbard y Kennedy han evitado en gran medida el escrutinio al que se han enfrentado Hegseth y el primer y efímero candidato de Trump a secretario de Justicia, el exdiputado por Florida, Matt Gaetz.

El presidente electo es notoriamente propenso a cambiar de opinión sobre los candidatos; una razón por la cual hablar de su interés en DeSantis para el trabajo de defensa debe tomarse con la debida cautela.

Sin embargo, fuentes dijeron a CNN que el gobernador de Florida y exabogado militar de EE.UU. estaría interesado en la posición si se le pregunta. A primera vista, DeSantis sería una opción popular entre los republicanos, y tiene la experiencia de dirigir un gobierno enorme en Florida que podría ayudarle a prepararse para la tarea de dirigir la burocracia del Pentágono. DeSantis también tiene el tipo de credenciales de guerra cultural que Trump quiere para el Pentágono; construyó su marca política en parte atacando los programas de diversidad e inclusión, por ejemplo.

Cambiar Florida por el Pentágono en Virginia podría tener un sentido político inteligente para DeSantis, ya que le daría una experiencia vital en seguridad nacional que podría impulsar cualquier futura campaña presidencial. Si fuera elegido, crearía un fascinante triunvirato de al menos tres posibles futuros enemigos en las primarias –junto con el vicepresidente electo J. D. Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio– en la administración de Trump.

Aun así, DeSantis fue mordaz con Trump durante su duelo en las primarias y se mostró especialmente acerbo con la negativa del presidente electo a participar en los debates republicanos. Sugirió que Trump había “perdido la velocidad” de su “bola rápida” y dijo que él sería un ejecutor mucho más eficaz de las políticas MAGA. A diferencia de Rubio, que ha tenido ocho años para suavizar sus críticas a Trump durante la campaña con elogios, los insultos de DeSantis pueden estar mucho más frescos en la mente del presidente electo.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.