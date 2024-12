El líder de Village People dice que “Y.M.C.A.” no es un himno gay y demandará al que piense lo contrario

Continuó: “Dado que yo escribí la letra y sé de qué trata realmente la letra que escribí, a partir de enero de 2025, mi esposa comenzará a demandar a cada una de las organizaciones de noticias que se refieran falsamente a Y.M.C.A., ya sea en sus titulares o insinuándose en la historia, que Y.M.C.A. es de alguna manera un himno gay, porque tal noción se basa únicamente en que la letra de la canción alude a actividades ilícitas, cosa que no es cierta. Sin embargo, no me importa que los gays piensen en la canción como su himno.

Victor Willis, quien dirigió a la banda disco de los 70 y escribió la canción con el productor Jacques Morali, ha recurrido a las redes sociales para insistir en que no fue escrita con la comunidad gay en mente – y que aquellos que sugieren lo contrario podrían pronto enfrentar acciones legales. “Ha habido mucha conversación, especialmente últimamente, sobre que Y.M.C.A. es de alguna manera un himno gay”, dijo Willis, quien escribió la letra del éxito de 1978, en Facebook el lunes. “Como he dicho numerosas veces en el pasado, esa es una falsa suposición basada en el hecho de que mi compañero de escritura era gay, y que algunos (no todos) los de Village People eran homosexuales, y que el primer álbum de Village People trataba totalmente sobre la vida gay.

