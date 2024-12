El líder rebelde sirio dice que el objetivo es “derrocar” al régimen de Assad

En una entrevista exclusiva con CNN, al-Jolani no dejó lugar a dudas de que las ambiciones de Hayat Tahrir Al-Sham (HTS, por sus siglas) –grupo formado a partir de una antigua filial de Al Qaeda– no son otras que acabar con el régimen de Assad. En su primera entrevista cara a cara con los medios de comunicación en años, en un lugar no revelado de Siria, habló de planes para crear un Gobierno basado en las instituciones y en un “consejo elegido por el pueblo”.

