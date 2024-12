ANÁLISIS | La salida de Wray afianzará el control de Trump sobre las instituciones de la justicia estadounidense

Patel también escribió en su libro “Government Gangsters: The Deep State, the Truth, and the Battle for Our Democracy” (“Pandilleros del Gobierno: El ‘Estado Profundo’, la verdad y la batalla por nuestra democracia”) que “el FBI es ahora el principal funcionario del Estado Profundo. El liderazgo politizado en lo más alto lo ha convertido en una herramienta de vigilancia y supresión de los ciudadanos estadounidenses”.

