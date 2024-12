“The Witcher IV”, “Elden Ring” y lo nuevo de los creadores de “The Last of Us”, los grandes anuncios de The Game Awards 2024

La sorpresa con la que se despidió la gala de The Game Awards 2024 fue con el primer tráiler del nuevo título de Naughty Dog, el estudio responsable de “Crash Bandicoot”, “Uncharted” y “The Last of Us”. “Intergalactic: The Heretic Prophet” es el nombre del juego y, como su nombre deja entrever, será una historia ambientada en el espacio.

Una entrega de la franquicia “Ninja Gaiden”, un nuevo “Okami”, el retorno de Fumito Ueda con un nuevo proyecto. Son muchos los que causaron impacto, pero si hay tres que se robaron la noche fueron los siguientes: el primer vistazo a “The Witcher IV”, con su nueva protagonista; la revelación de “Intergalactic: The Heretic Prophet”, lo nuevo de los creadores de “The Last of Us”; y “Elden Ring Nightreign”, un juego cooperativo multijugador en el universo del prestigioso título “Elden Ring” de FromSoftware.

