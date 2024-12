Abogado del elegido de Trump para el Departamento de Salud pide a la FDA que revoque aprobación de la vacuna contra la polio

El virus debilitado de la vacuna oral también se puede eliminar en las heces, y eso puede convertirse en un problema en poblaciones que no están adecuadamente vacunadas. Si esta transmisión ocurre en una población que no está bien vacunada, hay una posibilidad de que pueda mutar de nuevo a una forma que cause parálisis.

La vacuna inactivada contra la poliomielitis que se utiliza en Estados Unidos se administra por inyección y no conlleva ese riesgo, lo que la hace aún más segura para las personas que la reciben. Pero la vacuna inyectada no crea una llamada inmunidad mucosal, lo que significa que no impide que el virus pueda infectar a las personas si ingresa al cuerpo.

De hecho, los ensayos controlados con placebo no se consideran éticos para la mayoría de las vacunas porque una porción de las personas que participan en ellos no recibiría la vacuna, dejándola desprotegida. La polio no circula de forma masiva, y no sería ético infectar deliberadamente a una persona sana con el virus. No hay cura para la polio, y alguien que esté desprotegido podría quedar paralizado por el resto de su vida.

“La vacuna contra la polio es algo muy grande. Si alguien me dijera que me deshiciera de la vacuna contra la polio, tendría que trabajar muy duro para convencerme”, afirmó Trump a NBC en “Meet the Press” en una entrevista transmitida este domingo.

