Un momento, ¿exactamente cuántas personas trabajan para el gobierno federal de EE.UU.?

Pasó de menos de US$ 1,6 billones en 1984 (US$ 4,8 billones de 2024) a más de US$ 35,5 billones hoy, lo que debería preocupar a todos los estadounidenses y es motivo suficiente para hacer cualquier intento por controlar el gasto federal como un impulso serio y bipartidario.

EE.UU. gastó alrededor de US$ 900 mil millones en 1984 (US$ 2,7 billones en valor del dólar de 2024), en comparación con los más de US$ 7 billones gastados en 2024. Parte de ese dinero se destina a través de contratos a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que está trabajando con Ramaswamy en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, una nueva comisión no gubernamental.

