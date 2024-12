El complejo mapa político de América Latina en 2024: más cerca de los extremos y el desencanto que de una nueva “ola rosa”

“Si pensamos en esa foto, podríamos hablar de un giro a la izquierda, donde Milei (Argentina) o Bukele (El Salvador) son más excepción que regla. Sin embargo, me parece que no estamos ante algo parecido a la ola rosa de principios de los 2000 debido a que no hay un ciclo consolidado, sino que más bien estamos ante un ciclo de inestabilidad política. Me refiero a oficialismos que pierden elecciones, de sociedades muy poco movilizadas, de inexistencia de partidos políticos, de gobiernos populistas, de desinstitucionalización partidaria, etcétera, entre otras cosas”. Y añade: “Creo que, aunque hay una mayoría de gobiernos de izquierda, eso no alcanza para hablar de un ciclo de izquierda en la región”.

Barberia destaca un fenómeno que observó en las elecciones regionales de este año en Brasil: la abstención electoral. “Creo que es preocupante, porque se combina con un ambiente político muy polarizado. Hay un grupo cada vez más grande que escoge no participar, no manifestarse y no posicionarse: y cuando son tantos, el mensaje cambia. Implica una falta de legitimidad y una falta de confianza de la población con la clase política. Hay casos en los que la población decide con su voto castigar a sus gobernantes; hay otros, los más preocupantes, en los que ni siquiera estas figuras nuevas y disruptivas convocan a los votantes”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.