Cómo el abogado de Trump podría influir en la Corte Suprema sobre el aborto y los derechos de las personas trans

Este año, según las cifras de la Comisión de Ética de Missouri, Sauer contribuyó con US$ 777.000 al comité de acción política Missouri Right to Life y a otros dos grupos que se oponen a una medida electoral, conocida como Enmienda 3, para garantizar el derecho al aborto en el estado.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.