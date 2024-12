El clima invernal y un posible cierre del Gobierno podrían afectar los viajes durante las fiestas

Ciudades del sur como Atlanta, Dallas, Little Rock, Arkansas, y Memphis, Tennessee, podrían experimentar temperaturas nocturnas en o por debajo del punto de congelación durante el fin de semana. Nueva York alcanzó una máxima de 11 grados el miércoles, pero verá su máxima caer por debajo del punto de congelación el domingo. Este frío no será tan prolongado en el noreste como lo ha sido en el Medio Oeste y la temperatura comenzará a subir a principios de la próxima semana, particularmente en Navidad. Minneapolis ha estado por debajo del punto de congelación desde el lunes y no se espera que supere el punto de congelación hasta el próximo lunes.

