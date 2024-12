Los drones continúan volando sobre las bases de EE.UU. y el ejército no está seguro de por qué ni cómo detenerlos

Durante un período de seis días a principios de este mes, hubo seis casos de sistemas aéreos no tripulados, o drones, ingresando al espacio aéreo de la base del Cuerpo de Marines Camp Pendleton en California, confirmó un portavoz a CNN, añadiendo que no representaban “ninguna amenaza para las operaciones de la instalación y no tenían ningún impacto en las operaciones aéreas y terrestres”. También ha habido incidentes en el último mes en la Base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson, Ohio; el Arsenal de Picatinny, Nueva Jersey; la Estación Naval de Armas Earle, Nueva Jersey; y la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, California.

