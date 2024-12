Un vistazo por dentro a los planes de Trump para acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento

Los aliados de Trump argumentan que la 14ª Enmienda ha sido malinterpretada y no se aplica a los niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados. Algunos partidarios de la línea dura en materia de inmigración han argumentado que los hijos de inmigrantes indocumentados no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y no deberían ser considerados ciudadanos según la Constitución .

