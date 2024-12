Códigos de vestimenta: ¿Por qué Papá Noel usa un traje rojo y blanco?

Las características principales de Santa Claus (un hombre con barba y vestido con pieles tirado por renos en un trineo) se convirtieron en una norma gracias al poema de Clement Clarke Moore “ A Visit from St. Nicholas ” (también conocido como “Twas the Night Before Christmas”) en 1823, así como a un poema anónimo menos reconocido que lo precedió en 1821 que lo nombró “Santeclaus”. Pero todo lo demás que vestía estaba sujeto a interpretación.

Sus códigos de vestimenta garantizan la uniformidad entre los Papá Noel de los centros comerciales de todo Estados Unidos, con aspectos que parecen no negociables, a pesar del hecho de que él (alerta de spoiler) no es real. Un Papá Noel con un traje verde oscuro en Bloomingdale’s para la asociación “Wicked” de la tienda departamental apareció en los titulares de los tabloides como el último intento de provocar la indignación navideña. Una madre le dijo al New York Post sobre la promoción: “No todo necesita ser cambiado o desafiado… El Papá Noel verde es estúpido. No hay que aceptarlo”.

