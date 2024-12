Ingresan al hospital al expresidente de EE.UU. Bill Clinton tras desarrollar fiebre

Clinton estuvo activo en la campaña electoral este otoño y ha mantenido una intensa agenda de viajes desde las elecciones con la publicación de su nuevo libro Citizen: My Life After the White House.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.