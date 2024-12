El IRS está enviando dinero a un millón de contribuyentes en Estados Unidos que no lo esperan

Los montos de los pagos podrían ser de hasta US$ 1.400 por individuo (más hasta US$ 1.400 por dependiente calificado), pero variarán según los ingresos de 2021 del declarante y otros factores. Pero, en general, una persona no sería elegible para ninguna parte del crédito a menos que su ingreso bruto ajustado de 2021 fuera inferior a US$ 160.000 si estaba casado; inferior a US$ 120.000 si era cabeza de familia; o inferior a US$ 80.000 si era soltero. Es un crédito reembolsable, lo que significa que se puede recibir un reembolso incluso si no se tenía ninguna obligación de impuesto sobre la renta federal para 2021.

