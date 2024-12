Nuevos aviones, nuevos horarios, nuevas rutas: ¿Cómo cambiará el transporte aéreo en 2025?

Por Cynthia Drescher, CNN

¿Crees que estás listo para los cambios que vienen en el transporte aéreo en 2025? No, no lo estás.

Estamos entrando firmemente en una nueva era de viajes, liderada por innovaciones y exploraciones que parecían imposibles o, en el mejor de los casos, altamente improbables hace solo unos años. Nuevos aviones, nuevas rutas, nuevas asociaciones y nuevas estrategias son el nombre del juego para el año que viene… sin mencionar que definitivamente escucharás más sobre Groenlandia que quizás nunca antes.

Ahora, casi cinco años después de la devastación que el covid causó en la industria aérea, el optimismo ha regresado. Con él vienen vuelos llenos, sí, pero 2025 es una aplanadora de cambios que abrirán aún más el mundo a los viajeros al mismo tiempo que les cobrarán más por el privilegio.

Estas son las tendencias en el transporte aéreo que necesitas conocer para el año que empieza.

En septiembre, Delta Air Lines proclamó que 2025 vería un verano récord para la aerolínea, con la mayor cantidad de rutas transatlánticas en su historia. En su punto máximo, la aerolínea operará 700 vuelos semanales a través del océano, a 33 destinos europeos.

Algunas de estas nuevas rutas incluyen Atlanta a Bruselas y Nápoles, Italia; Boston a Barcelona y Milán; Minneapolis a Copenhague y Roma; Nueva York-JFK a Catania, Sicilia; y Detroit a Dublín.

“Más de un millón de personas con herencia irlandesa llaman a Michigan su hogar”, dijo el CEO de la Autoridad del Aeropuerto del Condado de Wayne, Chad Newton, en el anuncio. “Esperamos que esta primera ruta DTW a Dublín esté en alta demanda”.

Además, la ruta sin escalas de Delta entre Tampa y Amsterdam, que originalmente era una oferta estacional programada para terminar a fines de la primavera de 2025, ahora operará todo el año.

Para no quedarse atrás, en octubre United Airlines enumeró sus mejoras de rutas para 2025, prometiendo también su mayor horario transatlántico de la historia, con nuevos vuelos a España, Italia, Francia, Grecia y Croacia.

Una vez que estas rutas comiencen en mayo de 2025, el servicio de United a través del Atlántico contará con 760 vuelos semanales a más de 40 destinos.

Rutas completamente nuevas incluyen Newark a Nuuk, Groenlandia; Palermo, Italia; Bilbao, España; Isla de Madeira, Portugal; y Faro, Portugal.

La aerolínea también está agregando tres nuevas rutas sin escalas desde Dulles International en Washington D.C., a Dakar, Senegal; Niza, Francia; y Venecia, Italia. El número de vuelos directos semanales entre Newark y Palma de Mallorca, España; Dubrovnik, Croacia; y Atenas, Grecia, también aumentará.

Completando los anuncios de rutas de las tres grandes aerolíneas estadounidenses está American Airlines, con 70 salidas diarias a más de 20 destinos transatlánticos. Nuevas rutas incluyen entre Charlotte y Atenas, Grecia; Chicago y Madrid; Miami y Roma; y Filadelfia a Edimburgo, Escocia, y al aeropuerto de Milán-Malpensa, en Italia.

American también traerá de vuelta los vuelos estacionales a Europa de 2024 a Copenhague, Nápoles y Niza, Francia, para el verano de 2025.

JetBlue Airways es otra que está lista para aumentar las rutas transatlánticas en 2025 con la introducción el 22 de mayo de vuelos entre Boston y tanto Edimburgo como Madrid.

En la escena internacional, Etihad Airways, con sede en Emiratos Árabes Unidos, anunció 10 nuevos destinos para 2025, incluyendo entre Abu Dhabi y Atlanta, volando cuatro veces por semana, a partir del 2 de julio de 2025.

Para los habitantes de la costa oeste que esperan una noticia de nuevas rutas, la aerolínea neerlandesa KLM comenzará a volar entre Amsterdam y San Diego, operando tres veces por semana, a partir del 8 de mayo de 2025.

Más opciones a través del Atlántico no podrían llegar en un mejor momento, aliviando el estrangulamiento de los viajes aéreos de Londres en las conexiones transatlánticas al mismo tiempo que volar a través de Gran Bretaña se vuelve más caro que nunca.

El Impuesto de Pasajeros Aéreos (APD) del Reino Unido se introdujo en 1994 para mejorar los ingresos nacionales y generalmente aumenta anualmente con la inflación. Incluido en el precio total del billete, se aplica por pasajero y se basa tanto en la duración del vuelo como en la clase de cabina del pasajero.

Para 2025, el Gobierno del Reino Unido planea un ajuste aún mayor para compensar la inflación superior a lo normal.

Si bien los viajeros en clase económica no verán mucha diferencia —el APD en un billete de clase económica de Londres a Nueva York, por ejemplo, es de £88 (US$ 112) en 2024, solo £1 más que la tarifa de 2023—, los pasajeros en clases con 1 metro de espacio para las piernas o más deben prepararse para un aumento en los precios de los billetes.

A partir del 1 de abril de 2025, el APD en un billete de asiento premium de Londres a Nueva York o Los Ángeles, por ejemplo, aumentará en £22, llegando a £216 (US$ 275).

El Reino Unido no está solo en la imposición de tales impuestos. Francia tiene un impuesto ecológico por pasajero, aunque es mucho más bajo, entre 2,63 euros y 63,07 euros por pasajero (entre aproximadamente US$ 2,75 y US$ 65). En 2025, Dinamarca también lanzará uno propio; la passagerafgift på flyrejser comenzará el 1 de enero de 2025, cobrando entre 30 DKK (US$ 4) y 300 DKK (US$ 42) a los pasajeros en todos los vuelos comerciales desde Dinamarca (excepto a Groenlandia y las islas Feroe).

Las tarifas para viajar al Reino Unido no terminan con el APD. A partir del 8 de enero, será necesaria una Autorización Electrónica de Viaje (ETA) para algunos visitantes extranjeros que no estén obligados a tener visa. Esto incluye a los viajeros de Estados Unidos. Los visitantes de Europa pagarán a partir del 2 de abril.

Los viajeros deben solicitar una ETA y pagar la tarifa asociada de £10 (aproximadamente US$ 13) antes de volar al Reino Unido. La buena noticia es que una vez que un viajero la tenga, la ETA será válida para todo su viaje al Reino Unido durante un período de dos años.

Simplemente transitar por un aeropuerto del Reino Unido ni siquiera te salvará de la tarifa de la ETA. Los pasajeros en conexión, incluidos aquellos que se quedan “dentro del área de embarque” en el aeropuerto entre vuelos, también deberán asegurarse de obtener una ETA antes de su viaje.

Las tarifas continúan acumulándose; siete de los aeropuertos del Reino Unido que cobran tarifas de “dejar pasajeros” para vehículos privados que llevan pasajeros al aeropuerto aumentaron estas tarifas entre 50 peniques y £1 (aproximadamente US$ 1,25) en el último año, con aumentos futuros esperados en 2026. Uno de los más caros, el Aeropuerto Internacional de Gatwick de Londres, ahora cuesta a un vehículo £6 (aproximadamente US$ 7,50) por una estancia de 10 minutos o menos. Sorprendentemente, solo tres aeropuertos del Reino Unido —London City, Inverness y Cardiff— aún permiten dejar pasajeros gratis.

Los aeropuertos del Reino Unido no son los únicos en aumentar sus tarifas. El 1 de diciembre de 2024, el archipiélago de las Maldivas en el océano Índico aumentó las tarifas de salida para todos los visitantes no maldivos. Este impuesto de salida, que también se incluye típicamente en el precio de un billete, es por pasajero y se basa en la clase de servicio.

Los pasajeros en clase económica que salgan de las Maldivas pagarán US$ 50 (de US$ 30); clase business US$ 120 (de US$ 60); primera clase US$ 240 (de US$ 90); y viajeros de jets privados US$ 480 por persona (de US$ 120).

Y para ayudar a financiar más de US$ 2.000 millones en mejoras aeroportuarias, las tarifas por salir del Aeropuerto Internacional Changi de Singapur aumentarán de manera constante durante los próximos cinco años, de $ 46 SGD (aproximadamente US$ 35) a $ 66 SGD (aproximadamente US$ 49) por pasajero. A esto se suma la posibilidad de tarifas aéreas más altas hacia Singapur en general, ya que las aerolíneas trasladan el costo adicional del aterrizaje y los costos operativos en Changi, que se espera que aumenten a partir de abril de 2025.

Con un moderno edificio de terminal y una recién inaugurada pista de 1.999 metros de largo, adecuada para aviones más grandes que llegan desde América del Norte y Europa, el Aeropuerto Internacional de Nuuk será un destino que se agregará a algunas rutas aéreas en 2025. Antes de la nueva pista, la mayoría de los vuelos internacionales a Groenlandia llegaban a Kangerlussuaq, con pasajeros que tomaban vuelos de conexión a Nuuk.

El 14 de junio de 2025, Nuuk celebrará la llegada de la primera ruta sin escalas desde Estados Unidos, programada dos veces por semana desde Newark en United Airlines.

La propia aerolínea del territorio danés, Air Greenland, también aprovechará la oportunidad, aumentando la frecuencia de rutas ya en funcionamiento, así como dando la bienvenida a nuevos vuelos tanto a Aalborg como a Billund, en Dinamarca. Scandinavian Airlines (SAS) también comenzará vuelos entre Nuuk y Copenhague, e Icelandair volará tres veces a la semana durante el verano de 2025 entre Keflavik y Nuuk.

Se espera que dos aeropuertos adicionales, en Ilulissat, en el oeste del territorio, y Qaqortoq, más al sur, ambos conocidos por sus pintorescos fiordos y sus imponentes icebergs, estén operativos para finales de 2026.

Los nuevos aviones siempre son emocionantes y 2025 dará la bienvenida a un nuevo aparato en más cielos, lo que trae consigo mayores oportunidades para volar rutas aún más diversas, conectando ciudades que pueden no haber estado conectadas antes.

Lanzado en 2019 en el Salón Aeronáutico de París, el A321XLR (“Extra Long Range”) de Airbus es una actualización del A321neo, con mayor capacidad de combustible, mayor eficiencia y otras mejoras incrementales para volar distancias más largas. Esto equivale a menores costos para volar rutas que anteriormente no eran económicamente viables, cuando solo los aviones más grandes podían cubrir la distancia. “El primer vuelo 707 de Nueva York a París necesitó una parada de combustible en Gander”, reflexiona Jon Ostrower, editor en jefe de The Air Current, en el episodio “A321XLR — ¿Revolución o reemplazo?” del podcast The Air Show. “El XLR no tendrá problemas para volar de Madrid a Boston y Dulles”.

Como alude Ostrower, una aerolínea ya ha comenzado vuelos de A321XLR; Iberia despidió al avión con un: “¡Buen viaje!”, en noviembre, comenzando servicio todo el año entre Madrid y Boston. En enero de 2025, más entregas de A321XLR a la aerolínea española les permitirá también comenzar una ruta entre Madrid y el Aeropuerto Internacional Dulles, de la ciudad de Washington.

Alrededor de 25 aerolíneas tienen el A321XLR en pedido, incluidas JetBlue, Delta, United, American, Air Canada y Aer Lingus, con la aerolínea irlandesa esperando utilizarlo para comenzar vuelos directos entre Dublín y Nashville, a partir de abril de 2025.

Los cambios en las alianzas y asociaciones en la industria de viajes aéreos ocurren regularmente, pero 2025 será un año para observar algunos cambios más impactantes, mientras los viajeros aprenden cómo sus planes de viaje y lealtades pueden verse afectados.

Scandinavian Airlines (SAS), miembro fundador original de Star Alliance, salió de la alianza el 31 de agosto de 2024, para unirse a SkyTeam, tras la adquisición del 19,9% de la aerolínea por parte del grupo Air France-KLM. Con SAS, SkyTeam ahora puede afirmar la distinción de servir a los aeropuertos comerciales más al sur (Ushuaia, Argentina) y más al norte (Svalbard, Noruega) del mundo.

El año que viene verá a los viajeros de la aerolínea y a los de otras aerolíneas miembros de SkyTeam comprendiendo cómo la red de este nuevo miembro mejora sus viajes y abre más posibilidades para el canje de puntos, como la posibilidad de canjear millas de Air France-KLM FlyingBlue por asientos en rutas de SAS.

La venganza llegará en 2025; sin embargo, ITA Airways, la aerolínea que asumió el control de Alitalia, ha anunciado que se retirará de SkyTeam para unirse a Star Alliance. Aunque aún no se ha fijado una fecha exacta, el cambio sigue a la inversión del 49% de Lufthansa en ITA. Con la aerolínea alemana siendo un miembro fundador de Star Alliance, querrá dar la bienvenida a ITA al grupo más temprano que tarde. Las sacudidas de SkyTeam continúan en Europa central, ya que la quinta aerolínea en funcionamiento más antigua del mundo, Czech Airlines, cesó operaciones y fue absorbida por la aerolínea de bajo costo Smart Wings, dejando la alianza SkyTeam el 26 de octubre de 2024, después de más de 20 años.

Para los miembros del programa de lealtad de Czech Airlines, cuyos cuentas (y millas ganadas asociadas) fueron terminadas sin la posibilidad de transferir a otra aerolínea, 2025 será un período de reconstrucción de lealtad, aunque con otras aerolíneas completamente distintas.

La Oneworld Alliance también tendrá su momento en 2025, con la esperada adición de Oman Air, en junio de 2025, un año después de la incorporación de Fiji Airways, en 2024, y la adquisición de Hawaiian Airlines por parte de Alaska Airlines.

Hawaiian Airlines también se beneficiará ahora de la membresía de Alaska en la Oneworld Alliance. Ambas marcas históricas y queridas continuarán existiendo y operando, un primer caso para una adquisición de aerolínea en EE.UU. Sin embargo, se espera que combinen sus programas de lealtad en 2025.

Finalmente, Southwest Airlines, un agente libre en el mundo de las alianzas, ha firmado una nueva asociación con Icelandair, que comenzará en 2025. Esta asociación permitirá a los viajeros conectarse fácilmente entre las redes de las dos aerolíneas.

Aún está por verse cómo esta asociación se extenderá (o no) a la obtención de millas de viajero frecuente y canjes de premios, pero la posibilidad de gastar Southwest Rapid Rewards para alcanzar destinos lejanos como Estambul (una nueva ruta de Icelandair desde el aeropuerto Keflavik, de Islandia, que comenzará el 5 de septiembre de 2025), o volar sin escalas desde Nashville a Islandia (una nueva ruta de Icelandair, que comenzará el 16 de mayo de 2025) está más cerca que nunca.

Cuando American Airlines cambió su modelo de programa de lealtad AAdvantage, en 2022, el enfoque se desvió de ganar estatus de viajero frecuente a través, bueno, de volar frecuentemente, hacia ganar “Puntos de Lealtad” a través de una combinación de volar y gastar dinero en toda una gama de socios de American.

Increíblemente, ahora se puede alcanzar el estatus más alto sin volar ni una sola milla en un avión de American Airlines.

“La mayoría de los viajeros frecuentes leales a la aerolínea solo estaban familiarizados con el enfoque tradicional de ganar estatus a través de volar tanto como se pueda”, explica Norbert Krupa, el fundador con sede en Chicago que lanzó el sitio web y la comunidad en línea Loyalty Point Hunters para desmitificar el nuevo sistema.

“Si alguien está comenzando desde cero, necesita US$ 6.000 de gasto a través de vuelos para alcanzar el estatus Gold [más bajo] de American. O podría ganar Gold gastando alrededor de US$ 600 a través de nuevas vías y métodos con la ayuda de Loyalty Point Hunters”.

“La mayoría de los viajeros vuelan una o dos veces al año y es poco probable que presten atención o se den cuenta de que el estatus puede estar fácilmente disponible para ellos”. Krupa ahora posee los estatus publicados de más alto nivel de dos aerolíneas, Executive Platinum, en American Airlines, y Premier 1K, en United, siguiendo el consejo de su sitio para mantenerlos. “Solo el 20% de mis Puntos de Lealtad son a través de vuelos, mientras que el 75% son a través del portal de compras”.

A medida que crecen las asociaciones entre aerolíneas y minoristas, hoteles, proveedores de experiencias e incluso estaciones de servicio, la conexión de American con Shell ofrece tres puntos de lealtad hacia el estatus así como tres millas de premio canjeables por cada galón de combustible comprado y bombeado, lo que incrementa los ingresos de una aerolínea.

Y no son solo las aerolíneas estadounidenses las que están jugando este juego. A finales de noviembre, FlyingBlue, el programa de lealtad de Air France y KLM, anunció “Suscríbete a Millas”, un programa que ofrece exactamente lo que suena.

Por un pago fijo cada mes, el esquema depositará millas de viajero frecuente en la cuenta de un viajero, sin necesidad de volar. Los planes comienzan desde 28 euros (US$ 29,39) por 2.000 millas mensuales, y alcanzan los 187 euros por 17.000 millas mensuales.

Considerando cuántos viajes redondos internacionales en clase económica necesitaría un viajero para ganar tantas millas, y que se puede encontrar un vuelo de ida de Nueva York a París por 15.000 puntos en clase económica, es un trato que podría tener un éxito rápido.

Los programas de viajero frecuente se han convertido en una parte crucial de la rentabilidad de la industria aérea, y no se vislumbra un final para los miles de millones de dólares y los billones o trillones, potencialmente cuadrillones o más de puntos que impulsan todo hacia adelante.

El estatus de la aerolínea no es lo único que se vuelve más difícil de alcanzar y mantener. Las mejoras a asientos premium, una de las mayores motivaciones para aspirar a estatus en primer lugar, son cada vez más raras.

Mientras que los números de viajes corporativos están en aumento y el exceso de consumidores alcanzando el estatus por medios diferentes a volar inflan las filas de los niveles de viajero frecuente y crean más competencia por los pocos asientos que pueden estar disponibles para mejoras en un vuelo, la causa principal reside en las aerolíneas mismas.

Simplemente están mejorando en la venta de todos los asientos en esas cabinas premium.

Durante el Día del Inversor de Delta Air Lines, en noviembre de 2024, el presidente de la aerolínea, Glen Hauenstein, señaló que, hace 15 años, solo el 12% de los asientos en la cabina de primera clase doméstica se compraban, mientras que el resto se otorgaba a miembros mejorados con estatus Medallion. Hoy en día, eso ha cambiado, y el 12% es ahora el número de asientos de primera clase otorgados a mejoras. ¿Qué cambió?

“Estábamos cobrando 13 veces más que el asiento promedio en clase económica al momento de la reserva”, declaró Hauenstein. “Así que redujimos esa separación, los hicimos mucho más asequibles. Y adivina qué: cuando haces algo asequible, la gente quiere comprarlo”.

Asientos premium más asequibles también son parte de la estrategia actual de American Airlines, ya que la aerolínea lanzó ofertas de mejora pagadas para aquellos que ya poseían boletos en clase económica.

Ahora puedes ingresar a la aplicación de AA para verificar tu reserva y encontrar una oferta para mejorar a un asiento de primera clase confirmado en un vuelo de Chicago a Dallas. En una ruta tan popular entre dos centros, con innumerables viajeros frecuentes de élite también compitiendo por una mejora, un viajero de nivel inferior podría no haber tenido oportunidad en la lista de mejoras. Pero ahora, por una suma dinámica que cambia con la demanda y, a veces, minuto a minuto, puedes asegurar ese asiento premium (y ganar puntos por el precio pagado para la mejora).

En el ámbito internacional, las aerolíneas continúan la tendencia de reducir o incluso eliminar la primera clase en favor de expandir y mejorar las cabinas de clase ejecutiva. Eso puede ser una ventaja para los viajeros que esperan mejorar de clase económica, pero para aquellos que ya están en clase ejecutiva ansiosos por probar el servicio de caviar de la sagrada primera clase internacional, la oportunidad está disminuyendo rápidamente.

Oman Air descontinuó su cabina de primera clase en septiembre de 2024, renombrando las suites privadas como asientos “Business Studio” y vendiéndolos a un precio premium sobre la clase ejecutiva, pero por debajo de los precios anteriores de boletos de primera clase. American Airlines está eliminando la primera clase en sus aeronaves Boeing 777-300ER, aumentando el número de asientos de clase ejecutiva y premium en más del 45% para 2026.

También eliminará la primera clase en los A321T de tres clases que vuelan rutas premium de costa a costa en Estados Unidos. Para sus A321XLR aún no entregados, la primera clase ha sido reemplazada por una clase ejecutiva mejorada completa, con puertas de privacidad.

Finalmente, una tendencia que apenas comenzó en 2024 está lista para hacerse convencional en 2025, y esa es la creciente asociación entre aerolíneas y Apple sobre el uso de AirTags para localizar equipaje perdido.

A principios de diciembre de 2024, con el lanzamiento de iOS 18.2, para modelos iPhone X y más recientes, Apple introdujo “Compartir ubicación del artículo”, una nueva función para ayudar a los usuarios a localizar y recuperar artículos extraviados al compartir fácilmente un enlace seguro a la ubicación de un AirTag (o accesorio de la red “Buscar Mi”, lo que significa AirPods, Macbooks y más productos de Apple) con terceros, como aerolíneas.

Más de 15 aerolíneas que atienden a millones de personas en todo el mundo —incluyendo Aer Lingus, Air Canada, Air New Zealand, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Delta Air Lines, Eurowings, Iberia, KLM, Lufthansa, Qantas, Singapore Airlines, Swiss International Air Lines, Turkish Airlines, United, Virgin Atlantic y Vueling— comenzarán a aceptar las ubicaciones de artículos de “Buscar Mi” como parte de su proceso de atención al cliente para localizar equipajes manejados incorrectamente o retrasados.

Se espera que más se unan, ya que SITA, proveedor de servicios de tecnología de la información y telecomunicaciones para la industria de la aviación a nivel mundial, incorporará el soporte para “Compartir ubicación del artículo” en WorldTracer, el sistema de rastreo de equipajes utilizado por más de 500 aerolíneas y manipuladores terrestres en más de 2.800 aeropuertos.

