“Trabajar sin vacaciones ni días libres no es normal ni siquiera para los adultos. Psicólogos, por favor, hablen de la carga que supone para los niños en términos de salud física y psicológica”, exigió una de ellas. Otra madre fue aún más lejos: “El politécnico de Alabuga está llegando realmente a los extremos, muchas violaciones de la ley, de los códigos laborales, etc… Por eso mi hijo no me cuenta nada, para que me quede callada”.

Entre septiembre de 2023 y junio de 2024, 34 empresas chinas “cooperaron” con Alabuga, firmando contratos por un total de alrededor de 700 millones de yuanes, o más de 8.000 millones de rublos (US$ 96 millones), según dijeron a CNN fuentes de la inteligencia de defensa ucraniana. Las fuentes dijeron que esas empresas suministraron piezas y materiales, equipos de producción para la fabricación de vehículos aéreos no tripulados, y una de ellas incluso proporcionó equipos de interferencia para proteger a Alabuga contra los ataques de aviones no tripulados.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.